Carbonizado Mulher coloca fogo em cachorro que morre carbonizado

Uma mulher foi presa nesta quarta-feira (5) após atear fogo em um cachorro. Ela foi detida pela Guarda Municipal de Castro, município de Curitiba.

O crime aconteceu próximo ao Terminal Rodoviário da cidade por volta das 18 horas. A GM foi chamada por moradores e, quando chegou ao local, encontrou o animal morto e totalmente carbonizado.

De acordo com as informações da polícia, a mulher estava próxima do cachorro, bastante alterada. Os guardas precisaram usar força moderada e algemas para conter a suspeita. A GM encaminhou a mulher e o corpo do cachorro à Delegacia de Polícia Civil.

A mulher, que não teve o nome revelado, já teria sido detida por furtar um crânio de um cemitério recentemente. *Com informações Massa News