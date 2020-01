Mulher com crianÃ§a de colo tem arma apontada para cabeÃ§a durante assalto

Assalto Mulher com criança de colo tem arma apontada para cabeça durante assalto Dupla em moto exigiu aparelho celular

Com o filho no colo, uma jovem de 22 anos foi vítima de criminosos e teve uma arma de fogo apontada para sua cabeça, nesta quinta-feira (9), em Ladário.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima estava na frente da sua casa falando ao telefone, quando os autores se aproximaram em uma moto.

Ela disse que o passageiro desceu do veículo, pegou o revólver e colocou em direção a sua cabeça, exigindo que ela entregasse o aparelho dizendo: “Passa, passa tudo, eu não estou brincando!”.

Como estava com a criança no solo, ela disse que optou por entregar o aparelho. Ainda conforme o registro, ela acredita que a dupla tenha feito um arrastão, já que uma feira livre acontecendo no bairro vizinho.

O caso foi registrado como roubo.