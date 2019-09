Pochete Mulher compra bebê pela internet e tenta contrabandeá-lo em uma pochete Ela comprou o bebê da mãe da criança

Uma mulher de 43 anos foi presa em um aeroporto nas Filipinas, nesta quinta-feira (5), tentando contrabandear aos Estados Unidos, um bebê de apenas 6 dias. Jennifer Talbot usou uma pochete para esconder o recém-nascido.

De acordo com a polícia filipina, a mulher comprou o bebê da mãe da criança. Elas se conheceram pela internet. No aeroporto, o recém-nascido ficou o tempo todo preso à cintura de Jennifer. Ela conseguiu passar pelos agentes de imigração, porém, ao embarcar, um funcionário da Delta Airlines percebeu que ‘algo não estava certo’, e chamou a polícia.

A mulher vai responder por tráfico humano, abuso de criança e sequestro. A investigação aponta que a mãe do bebê fez contato com Jennifer por meio de um site, quando as duas negociaram a adoção informal da criança, que ainda nem tinha nascido. A quantia paga por Jennifer não foi divulgada.