Sapato novo Mulher contrai sepsia através de bolha causada por sapato novo

A modelo Gemma Downey contou sobre como um machucado causado pela fricção do seu pé com um sapato novo foi o causador de um episódio de sepsia.

Após perceber uma pequena bolha no pé, Gemma continuou seu dia com o sapato como se nada houvesse. Horas depois, a bolha mudou para uma cor ‘estranha’, e provocou um inchaço que cresceu até seu tornozelo.

Os médicos do hospital que a modelo visitou disseram que não era nada grave. Porém, ela acordou no dia seguinte com batimentos cardíacos irregulares, vomitando, e com a pele azulada.

Ao voltar ao hospital, Gemma recebeu tratamento para sepsia, e os médicos disseram que se ela tivesse demorado mais, eles talvez teriam de amputar sua perna.

Gemma comprou o sapato num brechó, e percebeu em algumas horas na primeira vez de uso que as alças esfregavam na parte de trás no pé. “Começou como um pequeno machucado de atrito, parecia até um corte”, ela conta. “Eu coloquei um curativo porque não achei que fosse algo sério, mas depois percebi a cor estranha, e daí pra frente só piorou.”