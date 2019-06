DOF Mulher de 50 anos é presa contrabandeando cigarros do Paraguai Ela contou aos policiais que revenderia os pacotes em Sidrolândia

Uma mulher de 50 anos foi presa em Maracaju, a 160 km de Capital, nesta terça-feira (11), com um carro carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai.

A motorista conduzia um Ford Verona, quando recebeu ordem de parada do DOF (Departamento de Operações de Fronteira). Após vistoria no veículo, a equipe encontrou 370 pacotes de cigarros contrabandeados. A condutora contou aos policiais que adquiriu os pacotes em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e revenderia na cidade de Sidrolândia.

A mulher foi autuada pelo crime de contrabando e a ocorrência, entregue na Delegacia de Polícia Federal de Dourados.