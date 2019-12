MORENINHA Mulher divulga morte da menina atacada por desconhecido; hospital diz que está no CTI A criança de 3 anos foi arremessada contra o asfalto por um desconhecido às 9h30 de ontem (11)

Foto: Direto das Ruas

A criança de 3 anos, identificada como Eloá, que foi arremessada contra o asfalto por um desconhecido por volta das 9h30 de ontem (11), próximo a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Moreninha em Campo Grande e estava internada em estado grave na Santa Casa, teve morte cerebral encefálica divulgada pela mulher que auxiliou no seu socorro. A Santa Casa explicou a reportagem que foi feita abertura do protocolo de morte encefálica, que é de praxe do hospital em caso de pacientes com o quadro, mas não pode confirmar que acriança morreu.

Segundo boletim de ocorrência, Elenilda Carvalho Moreira, de 31 anos seguia junto com três filhos, de 2 meses, 3 anos e 5 anos para a Unidade de Pronto Atendimento das Moreninhas, quando o homem se aproximou e sem falar, sem qualquer discussão, pegou a criança de três anos, levantou a vítima até a altura da cabeça e atacou por duas vezes contra o chão 'como se fosse um boneco', explicou o registro. A mãe não teve tempo de reação.

A pequena foi socorrida com lesões cerebrais graves. De acordo com o site A Onça, a informação da morte da criança foi dada por uma pessoa próxima a família.

A assessoria da Santa Casa informou que a vítima teve um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE), mas não confirmou a morte, disse que acriança faria uma tomografia. Eloá então ainda estaria internada no Centro de Tratamento Intensivo, sedada e entubada.

O homem de 34 anos que praticou o crime foi detido e em audiência de custódia, realizada nesta manhã (12) no Fórum, a Justiça manteve preso. Identificado como Cecílio Martins Centurião Júnior, de 34 anos, foi diagnosticado com esquizofrenia há 12 anos, recebia benefício de R$ 998 por meio da Lei Orgânica da Assistência Social e morava sozinho.

O autor foi levado para uma ala psiquiátrica do Presídio de Segurança Máxima Jair Ferreira de Carvalho.