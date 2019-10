CASO MARIELLE Mulher do PM Ronnie Lessa foi "mentora" do descarte de armas, diz MP O Ministério Público do Rio de Janeiro cogita a possibilidade de que outras caixas com armas teriam sido escondidas

O policial reformado Ronnie Lessa, suspeito da morte da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes Foto: Alexandre Brum/Agência O Dia/Estadão Conteúdo A mulher de Ronnie Lessa, Elaine Lessa, teria planejado como seriam descartadas as armas usadas na execução da vereadora do PSOL Marielle Franco e seu motorista Anderson gomes, mortos em emboscada, o principal suspeito é o PM reformado Ronnie Lessa. A afirmação foi feita nessa manhã (03), em coletiva de imprensa feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A promotora Letícia Alquerez afirmou que ela foi “a mentora de toda a ação”. Na manhã de hoje, a Polícia Civil e o Ministério Público cumpriu cinco mandados de prisão em um desdobramento das investigações dos assassinatos, ocorridos em março do ano passado. Os alvos eram pessoas ligadas a Ronnie, que já está preso preventivamente. Foram detidos, além de Elaine, o cunhado dele, Bruno Figueiredo, Márcio Montavano e Josinaldo Freitas. Eles são acusados de obstrução de Justiça, porte de arma e associação criminosa. Segundo a Polícia Civil, o grupo teria ocultado armas usadas pelo grupo de Ronnie, entre elas a submetralhadora HK MP5, que teria sido usada para matar Marielle e Anderson. A operação deflagrada nessa manhã leva o nome “Submersus”, em alusão ao modo como as armas foram descartadas. *Com informações da Veja.