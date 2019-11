Violência contra a Mulher Mulher é agredida e deixada seminua na rua após flagrar namorado dando dinheiro garoto de programa Autor foi levado para a delegacia de polícia

Durante a madrugada desta segunda-feira (18), a polícia da cidade de Nova Andradina, a 297 quilômetros de Campo Grande foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica, em que uma mulher de 46 anos foi agredida e deixada seminua na rua pelo namorado de 45 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram chamados por volta da 1 hora da madrugada desta segunda (18), sendo que chegaram ao local e encontraram a mulher no chão seminua, e o homem com suas roupas, sutiã e camiseta, no bolso.

Ela foi socorrida pelos policiais e contou que teve os cabelos puxados e foi agredida pelo autor depois de flagrá-lo dando dinheiro a um garoto de programa. Ainda segundo a ocorrência, o casal estava alcoolizado. O homem foi levado para a delegacia.