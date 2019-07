Bonito Mulher é espancada pelo ex após passar a noite fora

Mulher de 20 anos foi espancada pelo ex-marido na noite de ontem (30/6) por passar a noite fora de casa. O caso ocorreu em Bonito.

A vítima foi enforcada e teve a cabeça batida contra o chão durante as agressões, conforme o Campo Grande News.

A vítima foi casada com o suspeito, mas há um mês estão separados. Na tarde de ontem, a jovem estava na casa de uma amiga quando o ex-marido, de 32 anos, chegou ao local.

Ainda de acordo com o site, o ex questionou o motivo da vítima não ter dormido em casa e começou a agredi-la. A mulher foi enforcada e teve a cabeça batida contra o chão várias vezes. Ela sofreu ferimentos no rosto e escoriações pelo corpo.

A Polícia Militar foi acionada e o suspeito preso em flagrante.

Ele responderá por lesão corporal e violência doméstica. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Bonito