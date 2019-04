Skunk Mulher é presa dentro de ônibus com 19 pacotes de skunk

Bruna dos Santos Rossi, 19, moradora no bairro Monte Castelo, em Campo Grande, foi presa no início da tarde de quinta-feira (25/4) em Dourados por tráfico de drogas. Ela transportava 19 pacotes de skunk dentro de um ônibus que saiu de Ponta Porã com destino a Capital.

De acordo com a ocorrência, policiais militares da Força Tática/Canil, faziam fiscalização na avenida Hayel Bon Faker, próximo ao Trevo da Bandeira, quando realizaram a abordagem ao veículo.

Dentro dele, avistaram a suspeita com a droga, pesando 10,2 quilos.

Questionada, disse ter sido contratada por R$ 1,5 mil por um desconhecido para buscar o entorpecente na fronteira e levar até Campo Grande.

Encaminhada ao 1º Distrito Policial de Dourados e autuada em flagrante por tráfico, crime a qual já respondeu à Justiça anteriormente.