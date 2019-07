Cabo de vassoura Mulher é presa por bater no filho de 5 anos com cabo de vassoura Polícia Militar prendeu mãe, de 27 anos, em flagrante na tarde desta quarta-feira no Bairro Santa Luzia, em Campo Grande

Mulher, de 27 anos, foi presa no início da tarde desta quarta-feira (3) no Bairro Santa Luzia, na região norte de Campo Grande, por bater no filho de 5 anos com um cabo de vassoura. A mãe disse aos policiais militares que agredia para que os filhos “criassem responsabilidade” para limpar e arrumar a casa.

Além do menino, a mulher tem outros dois filhos, de 1 e 3 anos. A menina de 3 anos contou ao setor psicossocial que também apanhou da mãe hoje e que as agressões são comuns. O menino de 5 foi encontrado com hematomas nas costas e no bumbum. A Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos após ouvirem os barulhos das agressões.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente). De acordo com a polícia, esta é a quarta ocorrência contra ela por maus tratos.

Segundo a polícia, além da mãe e das crianças pelo menos dois irmãos dela moram na residência. A delegada Franciele Candotti informou que pediu medida protetiva para a criança de 5 anos e a mãe será indiciada por lesão corporal dolosa, quando há intenção de agressão.