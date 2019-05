Estrela Verá Mulher é presa por envolvimento em morte de jovem no Estrela Verá

A polícia prendeu no início da tarde desta sexta-feira (10/5), uma mulher que seria apontada como a mentora do assassinato de Rosimar Gomes de Souza da Cruz, 27, que teve o corpo encontrado pela manhã em uma estrada vicinal na região da favela do bairro Estrela Verá.

O nome da suspeita ainda não foi divulgado e o motivo, seria uma desavença entre as partes.

Rosimar passou pelo chamado ‘tribunal do crime’ e morreu após ser julgada por grupo criminoso.

O corpo dela estava distante 100m do local do assassinato. Ela possuía marcas de espancamento e teve as mãos amarradas com pedaço de pano e uma corda colocada em seu pescoço.

O caso foi encaminhado ao 2º Distrito Policial de Dourados e as investigações que resultaram na prisão da acusada ocorreu em conjunto entre SIG, Polícia Militar e a Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira).