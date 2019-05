DOURADOS Mulher é presa suspeita de atacar bomba e tentar encendiar casa do ex Relacionamento do casal teve fim em dezembro, mas a mulher não aceita

A mulher de 24 anos, detida na noite de ontem (20), em Dourados, após jogar bombas e tentar atear fogo na casa do ex-marido, estaria descontrolada por não aceitar o fim do relacionamento. Ela foi levada á delegacia do município.

Segundo o registro de ocorrência, a vítima é um jovem de 21 anos, que contou estar separado da mulher desde de dezembro. No entanto, há três semanas, a mulher teria jogado uma bomba em sua residência.

Na semana seguinte ao ataca, a ex voltou a jogar uma segunda bomba no local, e nesse dia, também teria tentado atear fogo na casa do jovem. Uma testemunha, teria impedido a mulher no momento em que tentava incendiar o imóvel.

A Polícia Militar foi acionada e a mulher encaminhada a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.