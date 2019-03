Mulher Ã© presa transportando 35 kg de maconha em Ã´nibus

Maconha Mulher é presa transportando 35 kg de maconha em ônibus

Uma mulher foi presa em fragrante, na manhã desta terça-feira (13), pela Polícia Militar Rodoviária transportando maconha em um ônibus de viagem, em Amambai.

O fato ocorreu em torno das 07h50min de hoje, quando uma equipe da Base Operacional Rodoviária (BOpRv) de Amambai abordou um ônibus de transporte de passageiros na rodovia MS 289, trecho entre as cidades de Amambai e Coronel Sapucaia e, durante buscas no compartimento de bagagens externo, os militares encontraram 33 tabletes de substância análoga a maconha sendo transportados no interior de duas malas, totalizando 35 kg (trinta e cinco quilogramas).

A auxiliar de limpeza de 36 anos de idade foi identificada pela equipe policial como a proprietária das bagagens, relatando na entrevista que pegou as malas com o entorpecente em Coronel Sapucaia e teria como destino a cidade de São Paulo (SP).

A autora também informou que foi contratada por uma pessoa de nome Barbara Cristina e receberia o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) ao final do transporte da droga.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Amambai, para as medidas cabíveis.