Cocaía Mulher é presa vendendo cocaía com bebê no colo Escondia droga no sutiã para não chamar a atenção

Por: RAFAEL RIBEIRO 26/04/2019 às 15:12 Comentar Compartilhar

Mulher de 22 anos acabou presa na quinta-feira (25), em Aquidauana, acusada por tráfico de drogas. Ela comercializava cocaína com o filho de 2 anos no colo. Conforme o site 'JNE', a polícia recebeu informações sobre a comercialização da droga na casa da mulher e ao chegarem ao local encontram a autora comercializando o entorpecente. Papelotes da droga estavam escondidas no sutiã dela, de acordo com a polícia. Em buscas pela residência, foram encontrados dentro de um sapo de pelúcia, que era da criança, mais papelotes de cocaína. Ela foi presa e a criança deixada sob os cuidados da avó materna.