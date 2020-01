Dourados Mulher é trancada no banheiro durante assalto no BNH 3º Plano

Por volta das 9h da manhã desta sexta-feira (17), uma mulher de 19 anos teve a casa invadida por um homem ainda não identificado. Ela chegou a ser trancada por duas vezes no banheiro e teve dinheiro em espécie e joias levadas pelo criminoso.

De acordo com depoimento da vítima registrado em Boletim de Ocorrência, ela acordou com os latidos do cachorro na manhã de hoje. Ao checar o quintal da residência, viu um homem batendo no animal com um guarda-chuva.

Ao perceber a presença da mulher, o assaltante perguntou onde estava o dinheiro e as joias. A vítima conta que foi presa no banheiro enquanto o homem procurava objetos de valores pela casa.

O criminoso, após encontrar um anel, uma corrente e R$ 300 em espécie, abriu a porta do banheiro para obrigar a mulher a contar onde estaria os demais objetos. Ele estava com o rosto coberto e ameaçava a jovem com uma faca dizendo que sabia que tinha mais dinheiro e joias na residência.

Assustada, a vítima entregou mais R$ 150 em espécie que estavam dentro da carteira e foi trancada pela segunda vez dentro do banheiro. Como o homem havia pulado o muro para entrar no terreno, ele chegou a pedir a chave do portão para sair pela parte da frente da casa.