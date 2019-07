Carrinho de bebê Mulher escondia maconha e pasta base em carrinho de bebê

Mulher de 23 anos foi presa por tráfico de drogas em São Gabriel do Oeste, a 133 quilômetros de Campo Grande. Ele guardava porções de maconha e de pasta base de cocaína no carrinho de bebê da fila de um ano e dois meses. Dois homens, de 20 e 21 anos, foram detidos por portar drogas para consumo pessoal.

De acordo com o site Idest, a PM fazia rondas pelo bairro São Cristóvão e avistou dois homens saindo de uma casa em atitudes suspeitas. Eles foram abordados e, com a dupla, foram encontradas 6,9 gramas de maconha. Ambos alegaram terem comprado o entorpecente da residência de onde foram vistos saindo.

Diante dos fatos, a equipe foi para o imóvel e encontrou 201,7 gramas de maconha escondidos no armário da cozinha e no carrinho. No carrinho havia ainda mais 44 gramas, de pasta base de cocaína. Ainda conforme o Idest, a mulher também tinha uma lista de anotações do tráfico, R$ 400, balança de precisão, computador e DVD.

O marido dela, que seria proprietário do imóvel e também estaria ligado com o tráfico, não estava no local. A mulher foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil juntamente com os dois homens que compraram as drogas. A filha dela foi recolhida e entregue sob os cuidados do Conselho Tutelar. O caso é investigado pela Polícia Civil.