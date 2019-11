Talheres Mulher escondia talheres de casa para não ser esfaqueada pelo ex Homem invadiu a casa, agrediu a vítima, a neta dela e quebrou local

Homem de 44 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (30), em Mundo Novo, a 462 quilômetros de Campo Grande, depois de agredir a ex-mulher, de 54 anos, a neta dela, de 16 anos, e ainda destruir a residência das vítimas. A vítima chegava a esconder os talheres de casa para não ser esfaqueada.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais foram acionados pela mulher e, chegando ao encontro dela, foram informados que ela conviveu por seis anos com o autor e, desde a separação, ele tem promovido constantes ameaças.

A moradora relatou que toda noite o homem aparece na cada dela querendo dormir e ela não pode recusar. Quando ela nega, o homem destrói janelas, portas e objetos. Nesta ocasião, ele chegou alterado, quebrou a caixa do correio, entrou no imóvel e passou a agredir a ex fisicamente e verbalmente, na frente da neta dela, de 16 anos, que tentou intervir e teve o punho esquerdo fraturado.

O homem tentou pegar uma faca, mas não achou por a mulher vinha escondendo os talheres. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.