CAMPO GRANDE Mulher esfaqueia homem depois de levar um tapa no rosto Ela estava muito alterada no momento do crime

Por: FÁBIO ORUÊ 24/11/2018 às 08:06

Uma mulher de 27 anos tentou matar um homem, de 39, depois dele ter dado um tapa em seu rosto depois de uma discussão, na madrugada de hoje (24), no bairro Amambai, em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher apunhalou a vítima com uma facada próximo ao coração, depois que ele deu um tapa no rosto dela. Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, na antiga rodoviária da Capital, o homem estava estirado no chão e a autora estava próxima aos trailers de lanches, em posse da faca e ainda muito alterada. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro. A vítima foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa.