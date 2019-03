JUSTIÇA Mulher espancada pelo namorado deve ficar mais 15 dias internada O principal suspeito do crime é o namorado da vítima, Jonas Amaral

Foto: © Reprodução

Avendedora Jane Cherubim, de 36 anos, que foi espancada e abandonada em uma estrada no Espírito Santo, deve seguir internada no hospital de Carangola (MG) por mais 15 dias.

O principal suspeito do crime é o namorado da vítima, Jonas Amaral, que está foragido.

Em entrevista ao G1, o irmão de Jane, Salvador Cherobin, contou que ela está fora de perigo. "Ela está com o rosto bastante inchado, os olhos ainda não abrem, da boca saem poucas palavras. Hoje ela confirmou que foi o Jonas que a agrediu. Estamos dando água a ela com o auxílio de uma gaze molhada na boca, além do soro", relatou o irmão.

Jane foi abandonada na estrada que dá acesso ao Parque do Caparaó, no Espírito Santo, na madrugada de segunda-feira (4).