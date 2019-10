Interior Mulher invade casa do ex, o ameaça com faca e acaba ferida por ela mesma

Homem de 41 anos procurou a polícia em Dourados para denunciar a ex-companheira, 37, após ela invadir a casa dele e o ameaçar com faca. O fato aconteceu na tarde de ontem (30) no bairro Parque Alvorada. Conforme o registro da ocorrência, por volta das 16h30 a autora chegou ao local e ficou pendurada no muro. Ao perceber a movimentação, o proprietário do imóvel questionou o que a mulher fazia ali. Ela então começou a tirar satisfações sobre o pedido de divórcio emitido pelo ex-marido e pulou para dentro da residência. Ela foi para a porta dos fundos e passou a bater até que o homem abriu. Ela entrou na casa, pegou uma faca e partiu para cima dele. Durante a confusão a mulher acabou se ferindo, o que a acalmou. Eles conversaram e ela foi embora. A vítima filmou toda ação com o celular e deve apresentar aos policiais as imagens, a fim de entrar com ação criminal contra a ex-mulher.