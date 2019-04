Fábrica Mulher morre ao cair em triturador de carne em fábrica Um funcionário da empresa disse que ouviu um barulho e encontrou o corpo da vítima na máquina antes de chamar os bombeiros, mas ela já estava morta

Uma mulher morreu na última segunda-feira (22) após cair dentro de um moedor de carne em uma fábrica no estado americano da Pensilvânia. Jill Greninger caiu no triturador enquanto operava a máquina, de acordo com autoridades locais. Ela estava em uma escada quando sofreu o acidente, de acordo com as informações do Daily Mail.

Charles Kiessling, coronel do condado de Lycoming, afirmou que ninguém presenciou o acidente e que ainda não se sabe as causas exatas. A polícia também não sabe o que a mulher procurava no triturador ou tentava fazer no triturador.

Um funcionário da empresa disse que ouviu um barulho e encontrou o corpo da vítima na máquina antes de chamar os bombeiros, mas Greninger já estava morta. O Corpo de Bombeiros local trabalhou por quase 45 minutos para desmontar o equipamento e tentar recuperar partes do corpo de Jill Greninger. Oficiais do órgão federal de Segurança e Saúde no Trabalho dos EUA estiveram no local para ajudar na investigação do caso.