Assentamento Santo Antonio Mulher morre ao ser atingida no rosto com tiro de espingarda Vítima chegou ao hospital já sem vida; até o momento ninguém foi preso

A Polícia Civil da cidade de Itaquiraí investiga o assassinato de uma mulher de 29 anos, morta no final da manhã de ontem (12), com um tiro no rosto. Sueli Silva Teixeira, moradora no lote 80 do Assentamento Santo Antonio, foi alveja no rosto por um disparo de espingarda.

Ela chegou a ser socorrida por populares e levada para o Hospital São Francisco na cidade de Itaquiraí, onde já chegou sem vida.

Populares disseram para a Polícia que o autor do disparo seria um rapaz de 22 anos. O caso foi registrado como homicídio simples e segue sendo investigado. Até o momento nenhum suspeito foi preso.