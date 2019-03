CASO RARÍSSIMO Mulher nos EUA dá a luz à 6 bebês em 9 minutos Thelma Chiaka teve dois pares de gêmeos do sexo masculino e um par do sexo feminino, com pesos variando de 800 gramas a 1,3kg

Por: NOTÍCIAS AO MINUTO 18/03/2019 às 11:05

Foto: © Divulgação/Woman's Hospital A norte-americana Thelma Chiaka deu à luz, na última sexta (15), seis bebês em uma maternidade de Houston, no Texas (EUA). Segundo o Page Not Found, do jornal "Extra", o parto dos seis bebês durou apenas 9 minutos, num caso que ocorre a cada 4,7 bilhões de nascimentos. Chiaka teve dois pares de gêmeos do sexo masculino e um par do sexo feminino, com pesos variando de 800 gramas a 1,3kg. Segundo o "Chronicle", a mãe e os sêxtuplos estão saudáveis e recebem cuidados no centro de tratamento intensivo neonatal do Woman's Hospital of Texas.