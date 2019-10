Homicídio Mulher ouve tiros enquanto tomava banho e encontra marido morto em casa Ela viu o assassino fugir com uma arma na mão

Na noite de segunda-feira (14), rapaz de 26 anos foi morto a tiros dentro de casa em Itaquiraí, cidade que fica a 402 quilômetros de Campo Grande. A esposa tomava banho quando ouviu os tiros e também o marido gritar e conseguiu ver o autor do crime fugindo do local.

Conforme as informações da Polícia Militar, o casal estava em casa e a mulher tomava banho quando ouviu tiros e ainda escutou o marido dizer “Meu Deus”. Ela saiu do banheiro e encontrou Rodrigo de Andrade Moura já caído no chão com os ferimentos e viu um homem encapuzado fugir com a arma em mãos, que seria uma pistola.

A vítima foi atingida por tiros nas costas, tórax e cabeça. Equipes da Polícia Civil e Perícia também estiveram no local e o caso foi registrado na Delegacia de Itaquiraí como homicídio simples.