Agressões Mulher perde dente em sessão de agressões do companheiro Vítima foi atendida sem um dente, com mordidas e lesões no rosto

Por: TopMídiaNews 01/10/2019 às 17:02 Comentar Compartilhar

Uma mulher de 28 anos foi parar no hospital sem um dos dentes, com uma lesão no olho direito e mordida no braço esquerdo, após ser agredida pelo companheiro de 24 anos. O crime ocorreu nesta segunda-feira (30), na rua Quinze de Novembro, bairro Aeroporto, parte alta de Corumbá. Segundo o Diário Corumbaense, a vítima foi levada ao pronto-socorro pelo próprio agressor, que não teve a identidade revelada. Para a Polícia Militar, ele disse que bateu na mulher para se defender de suposta tentativa de facada. Mesmo assim, o agressor foi detido e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência de violência doméstica.