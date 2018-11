Tráfico Mulher presa por tráfico de drogas alega que dinheiro do tráfico seria para o tratamento do filho Droga estava escondida dentro da geladeira

Por: Nathalia Pelzl, com Nova Notícias

Uma mulher de 39 anos foi presa por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (13), durante a operação ‘Anjos da Lei’, em Nova Andradina, a 300 quilômetros de Campo Grande.

No momento da abordagem, a mulher dormia em sua residência com o seu filho deficiente, após revistar a casa, os policias encontraram droga escondida dentro da geladeira. A mulher confessou que estava traficando, pois precisava realizar alguns exames do filho e não tinha dinheiro.

A mulher foi levada para a delegacia onde o flagrante foi concluído.