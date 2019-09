Munição Mulher que saiu da Capital com 3 mil balas de fuzil é presa no Rio Depois do flagrante, a motorista revelou que receberia R$ 5 mil para entregar a munição em comunidades cariocas

Uma mulher que saiu de Campo Grande com 3.465 munições de fuzil escondida em compartimento secreto em um Nissan Kicks foi presa na Avenida Presidente Dutra, altura do Jardim América, zona norte do Rio de Janeiro (RJ), nesta terça-feira (24).

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) faziam fiscalização de rotina na rodovia e ao pedir o documento da motorista, segundo apurou o jornal O Globo, ela ficou nervosa e começou a chorar. A condutora, que não teve o nome revelado, também não soube explicar o motivo da viagem. Ela estava com dois filhos no carro, de 3 e 10 anos.

O carro foi revistado com a ajudar do cão farejador Bud, também conforme a matéria de O Globo, e foi ele que apontou a existência de algo ilícito no carro.

Depois do flagrante, a motorista revelou que receberia R$ 5 mil para entregar a munição em comunidades do Rio. A mulher foi encaminhada para a 22ª DP e as crianças para o Conselho Tutelar.