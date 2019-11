Orelha cortada Mulher que teve orelha cortada por marido recebe alta de hospital Crime aconteceu após discussão do casal

Agredida pelo marido na última terça-feira (12), uma mulher de 53 anos teve alta médica. O suspeito também tem 53 anos e foi preso em flagrante. O crime ocorreu na frente da filha do casal, na última terça-feira (12) na cidade de Rio Brilhante, a 160 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações, o casal mora no bairro Antônia de Souza Barbosa e vive junto há cerca de 25 anos. Eles tiveram uma discussão por volta das 20h desta terça, quando o homem teria sido atingido por uma paulada na cabeça.

Após isso, o suspeito desferiu o golpe de facão na esposa. A vítima teve um corte grande na orelha, mas foi socorrida e levada ao hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada e o homem permanece preso por violência doméstica. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.