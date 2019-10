Mulher sai de casa com filho de nove meses para fugir de agressÃ£o e marido Ã© preso deitado no sofÃ¡

INTERIOR Mulher sai de casa com filho de nove meses para fugir de agressão e marido é preso deitado no sofá Ela ficou com lesões na cabeça e nas pernas e pediu medidas protetivas.

Por: G1 MS 08/10/2019 às 08:10 Comentar Compartilhar

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet Um homem de 28 anos foi preso segunda-feira (8), em Dourados, a 214 quilômetros de Campo Grande, por agredir a mulher, após ela sair de casa com o filho de 9 meses e denunciá-lo. Ele foi encontrado deitado no sofá da residência. Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher esperava a polícia nas proximidades de casa, com o filho no colo, e contou aos militares que teve que sair da residência para fugir das agressões do marido. A mulher foi agredida com socos, tapas, chutes e ficou com marcas na cabeça e nas pernas. Ela pediu medidas protetivas contra o marido, que foi autuado em flagrante por resistência, desacato e lesão corporal em situação de violência doméstica. Conforme a polícia, no trajeto para a delegacia, o homem ofendeu um dos policiais, fez ameaças e bateu nas partes internas da viatura.