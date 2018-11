Atendimento Mulher se irrita com atendimento e joga tela de computador na rua Ela se estressou com a demora no atendimento do local

Por: FÁBIO ORUÊ 06/11/2018 às 17:50 Comentar Compartilhar

Mulher de 53 anos foi detida pela Guarda Municipal depois de arrancar um monitor de computador da mesa de uma atendente e jogá-lo no chão, ontem (5), na Central do Sistema Único de Saúde (SUS), em Dourados. Ela teve o ataque de fúria por conta da demora em seu atendimento. De acordo com o site Dourados Agora, a mulher foi até o local porque precisava de uma passagem até Campo Grande para passar por um tratamento médico. A atendente pediu para a mulher aguardar enquanto o sistema liberava a autorização. A funcionária, então, foi atender outras pessoas que esperavam assistência no local. Nesse tempo, a mulher cobrou e reclamou da demora no atendimento e disse que se ela não fosse atendida, nenhuma das outras pessoas que aguardavam também seria, mas, como o pedido ainda não havia sido autorizado, ela puxou o monitor da mesa e o jogou no meio-fio, em frente ao portão de entrada. A Guarda Municipal foi acionada, já que o equipamento é um patrimônio público. A mulher foi encaminhada para uma delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. Mulher puxou o monitor da mesa e o jogou na parte de fora da Central do SUS - Foto: Divulgação