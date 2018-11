Flagra Mulher seminua é detida ao destruir portão da casa de ex-marido Ela também já teria agredido a ex-sogra

Uma mulher de 35 anos foi detida pela Polícia Militar, ao ser flagrada destruindo o portão da casa do ex-companheiro, na Rua do Cantor, no Bairro Jardim das Violetas, em Três Lagoas, município distante aproximadamente 330 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site JP News, a suspeita trajava apenas roupas íntimas e apresentava estar embriagada.

A ocorrência foi por volta das 18h, de domingo (25). Não seria a primeira vez que a agressora teria invadido o local, já que em outra ocasião ela supostamente bateu na ex-sogra.

A família permaneceu trancada na casa. Além de destruir a entrada, também apedrejou os moradores e provocou outros danos no imóvel. Todos foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).