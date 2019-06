Garrafa quebrada Mulher tem o pescoço cortado pelo namorado com uma garrafa quebrada Ataque aconteceu durante briga do casal

Uma mulher de 36 anos foi agredida e teve o pescoço cortado pelo namorado, durante discussão, em Anastácio, na tarde de ontem (9). A polícia e o socorro foram acionados para a ocorrência.

Segundo informações do site O Pantaneiro, durante a briga do casal em casa no Bairro Cristo Rei, o homem, de 45 anos, pegou uma garrafa, quebrou e cortou o pescoço da mulher com o caco de vidro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o socorro da vítima e ela foi encaminhada ao pronto-socorro municipal. A polícia também foi chamada, mas não há informações se o suspeito foi preso.