Violência contra a Mulher Mulher tem orelha cortada pelo marido durante agressões dentro de casa

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

Uma mulher de 53 anos teve a orelha cortada durante agressões cometidas pelo marido na noite desta terça-feira, dia 12 de novembro, no bairro Antônia de Souza Barbosa, em Rio Brilhante.

O autor foi preso em flagrante e a mulher levada à atendimento no hospital da cidade. Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada pela filha do casal informando que seu pai havia ferido a mãe com uma faca. A informação inicial é a de que ele também estaria machucado.

A PM foi ao local e prendeu o autor que aparentemente não estava ferido. Já a vítima foi encontrada sentada em uma calçada, a aproximadamente uma quadra da residência com um severo corte e intenso sangramento na orelha, publicou o site Rio Brilhante em Tempo Real. A mulher então foi socorrida ao hospital para receber atendimento médico.

O suspeito foi preso e conduzido para a delegacia de Polícia Civil onde foi autuado em flagrante por violência doméstica. Segundo os militares o casal vive junto a mais de 25 anos.