Polícia Mulher tentar pular de carro em movimento com criança após ser espancada por marido Homem estava embriagado e foi levado para a delegacia

Imagem ilustrativa da internet Foto: Foto Ilustrativa da Internet

Durante rondas na noite deste domingo (3), em Campo Grande, no Jardim Aero Rancho, policiais militares flagraram quando uma mulher tentava pular de um carro em movimento com uma criança no colo. Ela estava sendo espancada pelo marido dentro do veículo.

O flagrante aconteceu por volta das 20h30 deste domingo (3), quando em rondas os policiais viram a mulher tentando pular do veículo. Eles abordaram o motorista, que apresentava sinais de embriaguez. A mulher disse que estava sendo agredida pelo homem.

Os policiais perceberam que tanto a mulher como a criança estavam em pânico. Todos foram levados para a delegacia, e o homem autuado por violência doméstica e embriaguez ao volante. Já a mulher antes da confecção do boletim de ocorrência fugiu da delegacia.