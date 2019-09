DIA 'D' Mulheres artesãs e ceramistas indígenas demonstram talento por meio da arte da pintura As artesãs Kadiwéus, Rosemeire Simeão, Zeferina dos Santos e Júlia Lange foram as responsáveis por carimbar a arte do seu povo

Foto: Reprodução

A Saúde Indígena de Bodoquena realizou nesse último final de semana uma ação de valorização da Arte Kadiwéu em seu Polo Base.

A Coordenadora Técnica e Responsável pelo Polo, Josiane da Silva Ribeiro, com o intuito de aproximar a comunidade ao local que atende as demandas da saúde, organizou um Dia D, para que as mulheres artesãs e ceramistas deixassem registradas a marca dos seus talentos. No muro branco, transformado em tela, ficou estampado uma verdadeira obra de arte.

As artesãs Kadiwéus, Rosemeire Simeão, Zeferina dos Santos e Júlia Lange foram as responsáveis por “carimbar” a arte do seu povo.

No Brasil, são 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), divididos por critérios territoriais e não, necessariamente, por Estados.

Além dos DSEIs, a estrutura de atendimento aos povos indígenas conta com postos de saúde, Polos Bases e as Casas de Saúde Indígena (CASAIs).

Em Mato Grosso do Sul, a Coordenação do DSEI-MS está na pessoa do Sr. Fernando de Souza, que atende todas as aldeias indígenas de MS.

O Polo Base de Bodoquena atende as comunidades indígenas Kadiwéu das Aldeias Alves de Barros, Campina e Córrego do Ouro.