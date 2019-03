Mulheres param o trÃ¢nsito em aÃ§Ã£o educativa realizada pelo Detran-MS em parceria com a BPMTran

BPMTran Mulheres param o trânsito em ação educativa realizada pelo Detran-MS em parceria com a BPMTran

Com o tema “Mulheres na direção: Sua beleza é estar segura”, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), realizou na manhã desta sexta-feira (8.3) uma abordagem educativa em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A ação aconteceu em parceria com o Batalhão da Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) e a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPMS), com objetivo de alertar as mulheres sobre a segurança no trânsito.

O dia teve início com um café da manhã no Batalhão da Polícia Militar e na ocasião, o tenente-coronel PM, Franco Alam Amorim, comandante do Batalhão, lembrou a luta histórica da mulher e parabenizou a todas pelo seu dia. “As mulheres possuem uma força ímpar em que admiro muito”, concluiu.

Participaram da ‘blitz’ 11 agentes de Educação para o trânsito, seis agentes de fiscalização do Detran, três técnicas da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e 11 policiais militares.

Em uma hora de ação, cerca de 80 motoristas foram abordadas na rua Rubens Gil de Camillo.

A agente de fiscalização do Detran e responsável pelo ordenamento da equipe, Claudia Gomes, comentou que durante as abordagens as motoristas receberam um adesivo e foram orientadas sobre o comportamento feminino e algumas práticas que podem resultar em acidentes. “Ressaltamos a importância da utilização de calçados adequados ou mesmo o simples ato de passar um batom utilizando o espelho retrovisor enquanto dirige”, finalizou.