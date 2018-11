Mamografias Mulheres podem fazer mamografias e exames preventivos de graça até março Unidade móvel está instalada no estacionamento da Santa Casa

Mulheres de 25 a 64 anos podem realizar exames gratuitos de hoje até o dia 8 de março, na unidade móvel Sesc Saúde da Mulher, instalada no estacionamento da Santa Casa de Campo Grande. São oferecidos exames de papanicolau e mamografia.

Os exames preventivos (papanicolau) são voltados a mulheres com idades entre 25 e 64 anos em atividade sexual, sem necessidade de encaminhamento médico. Já os exames de mamografia são realizados em mulheres assintomáticas de 50 a 69 anos sem necessidade de encaminhamento médico ou maiores de 35 anos e até 49 anos com solicitação do médico e justificativa.

A proposta da unidade móvel é atender colaboradoras do hospital e seus familiares, acompanhantes de pacientes e a comunidade em geral, dentro da faixa etária elegível para os exames.

Os atendimentos será feitos das 11h às 15h e das 16h às 20h nas segundas-feiras; das 8h às 12h e das 13h às 17h nas terças, quartas e quintas e das 7h às 11h e das 12h às 16h às sextas-feiras.

A unidade tem capacidade de realizar 32 mamografias e 32 preventivos Papanicolau por dia e está instalada no estacionamento interno da Santa Casa, ao lado do prédio que abrigará o centro de atendimento oncológico, na esquina da rua 13 de Junho com Eduardo dos Santos Pereira.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo e-mail saudemulher@sescms.com.br.