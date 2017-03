Legislativa Mulheres serão homenageadas em sessão solene na Assembleia

Mulheres com atuação decisiva na garantia de direitos e na promoção social em Mato Grosso do Sul serão homenageadas na próxima quarta-feira (29), às 19h, durante sessão solene no plenário da Assembleia Legislativa.



O comando da sessão ficará por conta das deputadas estaduais Mara Caseiro (PSDB), Antonieta Amorim (PMDB) e Grazielle Machado (PR). As homenageadas receberão o Troféu Celina Jallad, honraria instituída pela Resolução 03/2011, de autoria da deputada tucana.



Celina faleceu em 28 de fevereiro de 2011 e se destacou no Legislativo estadual pela contundente atuação em defesa dos direitos das sul-mato-grossenses.

"Nossa intenção é homenagear essas mulheres guerreiras, que fazem a diferença em nossa sociedade, atuando em várias frentes para transformar o nosso Mato Grosso do Sul em um estado mais justo e mais humano", afirmou.



Ao todo, nove mulheres receberão a honraria. Mara Caseiro homenageará a titular da Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho), Elisa Cléia Rodrigues Nobre, a titular da Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), Ariene Nazareth Murad de Souza, e a motorista de ônibus Fátima Aparecida do Nascimento.