Multas ambientais Multas duplicam e dez são presos por crimes ambientais durante feriado Infrações contabilizaram R$ 161,7 mil contra R$ 77,8 mil no ano passado

Casos de pesca predatória, tráfico de papagaios e desmatamento durante os quase cinco dias da operação Padroeira do Brasil, da PMA (Polícia Militar Ambiental), duplicaram as multas aplicadas e resultaram em dez prisões. O valor das infrações aplicadas somou R$ 161.768 contra R$ 77.820 no mesmo período do ano passado. Dez pessoas foram detidas, portanto, oitos a mais que em 2018.

A ação começou às 12h da última quarta-feira e terminou às 8h desta segunda-feira. Neste ano, houve um aumento de 40% no número de autuados, com relação a 2018. Foram penalizadas 21 pessoas por infrações ambientais e 15 na operação anterior.

As infrações por pesca foram 60% superiores a 2018. Foram 16 autuados contra dez na operação passada. Deste total, dez foram presos por pesca predatória e seis foram penalizados por pescar sem licença. Na operação passada, três foram presos e sete foram autuados por pescar sem licença.

A quantidade de pescado apreendida foi 27% inferior e no ano passado (48 kg). Neste ano, 16 foram autuados, sendo apreendidos 35 quilos de pescado. Ou seja, foram autuados sem que tenham conseguido capturar nem a cota de pescado que caberia a cada pescador, apesar de alguns terem sido presos pescando com redes e tarrafas, que são petrechos com alto poder de captura de peixes e, por essa razão, têm seu uso proibido.

Foram autuados cinco infratores autuados, sendo um por transporte ilegal de carvão, um por transporte ilegal de madeira, um por incêndio, um por transporte de jacaré abatido e um por transporte de iscas vivas (caranguejos), sendo aplicado R$ 63.180 em multas. Na operação passada, as multas aplicadas por infrações ambientais adversas à pesca foram R$ 25.050.

Quanto a apreensão de petrechos ilegais houve uma diminuição significativa na quantidade de redes de pesca apreendidas, 33 contra 13 na operação anterior, e quanto aos demais petrechos os números foram semelhantes.

Com relação ao combate ao tráfico de papagaios, nove aves foram apreendidas. Sete foram encontradas em uma mata, em que o suspeito não foi localizado e dois papagaios foram abandonados em caixas de papelão em uma rua na cidade de Novo Horizonte do Sul, devido a receio do infrator em ser pego, ao saber da operação.

Relativamente aos crimes de natureza adversa à ambiental, somente um rifle calibre 38 com munições e uma motocicleta de um possível caçador, que fugira da fiscalização, foram apreendidos. Outra arma fora apreendida com infrator autuado por pesca predatória.

Operação - Contando com efetivo de 362 homens, a operação da PMA deu prioridade à prevenção e repressão à pesca predatória e ao tráfico de papagaios.

A fiscalização à pesca já vinha sendo reforçada, desde o dia 1º de outubro, quando a policia iniciou a operação pré-piracema de reforço à fiscalização nos rios do estado, tendo em vista a proximidade do período de defeso para a piracema e, portanto, quando vários cardumes já se encontram formados e a quantidade de turistas e pescadores se intensifica, exatamente, em razão das facilidades de captura do pescado neste período.

Com os feriados prolongados (Divisão do Estado e Padroeira do Brasil), a fiscalização, que já era efetuada com bastante intensidade, inclusive, com vários pescadores presos foi aumentada nos rios do Estado.