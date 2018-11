Eleição suplementar Município de Caarapó realiza eleição suplementar neste domingo

Por determinação da Justiça Eleitoral, os eleitores dos municípios de Caarapó, retornarão às urnas neste domingo, dia 25 de novembro, para escolher o novo prefeito. O chefe do Executivo Municipal eleitos em 2016 teve o mandato cassados. A votação deste domingo ocorrerá das 8 às 17 horas.

A realização da eleição suplementares decorre da aplicação do parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral, que determina que “a decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados”. O dispositivo foi incluído na legislação pela minirreforma eleitoral de 2015.

O município sul-matogrossense de Caarapó, com 20,4 mil eleitores, tem duas coligações concorrendo à prefeitura. A Coligação União, Trabalho e Prosperidade tem como candidato a prefeito André Luís Nezzi de Carvalho (PDT) e seu vice, Leônidas Ignácio Moreno (DEM).

Já pela Coligação Todos por Caarapó são candidatos Elzo Cassaro (Avante), que concorre ao cargo de prefeito, e Jurandir Alves Machado (PV), que compõe a chapa como vice.

Em agosto deste ano, o TSE cassou os mandatos do prefeito eleito em 2016, Mário Valério (PR), e de seu vice. Os dois responderam por crimes como compra de votos, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação.