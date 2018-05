Municípios do interior recebem “Dia do Lazer” realizado pela Uepla

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) realiza o “Dia do Lazer” em alguns municípios do Estado. A Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla) estará em Antônio João, Amambai, Caracol, Terenos e Iguatemi. .A diversão está garantida em Caracol neste sábado (5.5), na praça Central (localizada na Avenida Tiradentes). As atividades têm início às 8h e terminam às 16h.

Em Terenos as atividades da Uepla acontecem no domingo (6.5) e será uma das atrações do “Desafio das Araras Bike-Maratona”. A população deve ir para Vila Demétrio, das 7h às 13h.

Também neste fim de semana Amambai é outro município que recebe o “Lazer nas Cidades”, a Uepla levará a recreação a toda comunidade das Vilas Nossa Senhora Aparecida, Alcindo Franco Machado e Vila Jardim Panorama.

Na segunda-feira (7.5) a Unidade marcará presença no aniversário de Iguatemi. As ações serão realizadas na praça Marcílio Augusto Pinto (avenida Waloszek Konrad).

Toda a família é convidada para participar desses momentos de lazer e brincadeira. A garotada faz a festa quando os brinquedos são montados.A técnica de Desporto da Fundesporte, Virgínia Vasconcellos, comentou sobre as atividades realizadas. “A Unidade de Participação e Lazer promove esse encontro, em parceria com os municípios do Estado, resgatando as brincadeiras antigas, como corrida de saco, pula corda, e também jogos de futebol, o slackline e outros jogos e brincadeiras dependendo do evento”.

O Governo de MS tem por objetivo proporcionar a população atividades benéficas tanto para a saúde física e quanto para a mental. Momentos de lazer e descontração melhoram a qualidade de vida das famílias sul-mato-grossenses.

A Uepla esteve na sexta-feira (4.5) em Antônio João levando as ações de lazer, as atividades estão acontecendo na praça central do município, localizada na Avenida Joaquim Teixeira Alves.