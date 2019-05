Casal Murilo Benício e Débora Falabella se separam após 7 anos juntos

Os atores Murilo Benício e Débora Falabella, que estavam juntos desde 2012, ano em que contracenaram na novela Avenida Brasil, da Globo, se separaram. Em nota enviada à reportagem nesta segunda-feira, 6, a assessoria de Benício confirmou a separação do casal e afirmou que "eles continuam amigos e parceiros nos projetos profissionais."



Os dois haviam assumido o namoro logo após o término de Avenida Brasil, no segundo semestre de 2012. Na ocasião, em entrevista a Marília Gabriela, Murilo chegou a afirmar: "Namorando não, eu estou praticamente casado com ela"



Murilo Benício e Débora Falabella já contracenaram juntos por diversas vezes na dramaturgia, incluindo em produções bastante lembradas pelo público. Em O Clone, novela de 2001, Débora viveu Mel, jovem envolvida em problemas com drogas, filha de Lucas, personagem de Murilo.



Em Avenida Brasil, Tufão (Benício) era casado com a vilã Carminha (Adriana Esteves), personagem pela qual Nina (Débora Falabella) buscava vingança por conta de problemas no passado.