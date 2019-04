UCDB Museu das Culturas Dom Bosco sedia workshop sobre indicadores de educação ambiental no Centro-Oeste

No dia 21 de maio, às 19h, o Museu das Culturas Dom Bosco, em Campo Grande, será sede para a realização de um workshop voltado para a discussão de indicadores de educação ambiental no Centro-Oeste. Realizado pela Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental (Anppea), o evento faz parte de um ciclo de cinco oficinas promovidas em cada região do Brasil. Interessados em participar devem fazer a inscrição via online, basta clicar aqui, até amanhã (25).

Voltado para educadores ambientais, gestores de órgãos públicos relacionados ao meio ambiente, líderes de movimentos sociais, organizações não governamentais e instituições de ensino, o workshop pretende reunir atores, não só de Mato Grosso do Sul, mas também de Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal.

A partir da oficina de “Formação de formadores em monitoramento e avaliação de projetos e políticas públicas de educação ambiental de transição para sociedades sustentáveis”, o workshop tem a proposta de capacitar os participantes para que sejam desenvolvidos dados especializados referentes à área a partir de indicadores locais. A capacitação será realizada nos dias 22 e 23 de maio, com carga horária total de 36 horas/aula — são 20 horas/aula presenciais e 16 para serem cumpridas na modalidade a distância.

Mais informações sobre a oficina podem ser obtidas por meio do e-mail anppeabrasil@gmail.com.