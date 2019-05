UCDB Museu das Culturas Dom Bosco traz programação diferenciada durante a 17ª Semana Nacional de Museus

Entre os dias 14 e 20 deste mês, o Museu das Culturas Dom Bosco (MCDB) traz uma programação diferenciada para o público como parte da 17ª Semana Nacional de Museus — evento realizado simultaneamente em todo Brasil pelo Instituto Brasileiro de Museu (Ibram), em comemoração ao Dia Internacional de Museus, celebrado em 18 de maio.

Nesta edição, o evento propõe um debate sobre “Museus como núcleos culturais: O futuro das tradições”. A ideia é promover uma reflexão a respeito do papel dos museus como centros que emanam e, ao mesmo tempo, recebem práticas, costumes e pensamentos da cultura regional.

Em Campo Grande, no dia 14 de maio, às 19h acontece a abertura oficial na Plataforma Cultural (Avenida Calógeras), com a exposição Arte Transforma, organizada pela Área de Cultura e Arte da UCDB.

Programação Museu das Culturas Dom Bosco

Ações educativas, como exibição de vídeos e manuseio de réplicas, além de visitas mediadas serão oferecidas para o público pelo Museu das Culturas Dom Bosco entre os dias 14 e 17 de maio, das 8h30 às 16h. Além disso, no dia 15 (quarta-feira), às 8h, haverá uma palestra sobre “Etno iconografia”, ministrada pelo egresso da UCDB Neimar Kiga Bororo.

Feira de artesanato indígena também é outra atração do museu. A partir de 14 de maio até dia 18 do mesmo mês, serão expostas peças das etnias bororo, terena e kadiwéu, junto com produtos em madeira, fibras e cerâmica. O espaço pode ser visitado pelo público das 8h às 16h30.

No dia 18 (sábado), também das 8h às 16h30, o Museu das Culturas Dom Bosco vai estar aberto para a visitação gratuita. Por fim, no dia 20 do mesmo mês (segunda-feira), o coordenador geral do MCDB e docente do curso de História da Católica, Dirceu Mauricio van Lonkhuijzen, coordena, junto com a docente da Universidade de São Paulo (USP) Emília Mariko Kashimoto, a mesa-redonda “Um brinde ao museu”. O debate será realizado a partir das 19h, no Saideira Classic Bar — Rua Dom Aquino, nº2331.

O Museu das Culturas Dom Bosco fica no Parque das Nações Indígenas, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena. Mais informações podem ser obtidas por meio do número (67) 3312-3903. A programação completa da Semana Nacional de Museus em Campo Grande pode ser conferida por meio do site do evento, basta clicar aqui.