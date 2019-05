Museus do Estado Museus do Estado têm programação especial durante toda a semana Atividades fazem parte da 17ª Semana Nacional de Museus

A 17ª edição da Semana Nacional de Museus começou nesta segunda-feira (13) e segue até o domingo (19), com mais de três mil atrações em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, museus de sete cidades tem programação especial durante a semana.

Semana de Museus é organizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e, nesta edição, tem como tema: Museus como Núcleos Culturais: o Futuro das Tradições.

Os eventos comemorativos incluem mostras e oficinas, visitas guiadas, debates e apresentações musicais.

Em Mato Grosso do Sul, haverá programação em Campo Grande, Caarapó, Corumbá, Coxim, Maracaju, Nova Andranina e Porto Murtinho.

Na Capital, participam os museus Casa de Ciência e Cultura de Campo Grande, José Antônio Pereira, Museu de Arte Contemporânea de MS (Marco), Museu da Imagem e do Som (MIS), Museu das Culturas Dom Bosco e Museu de História da Medicina.

Na Casa de Ciência e Cultura de Campo Grande, programação conta com ação educativa do projeto "Tocando os Astros", com representação 3D dos planetas do sistema solar, e réplicas de espaçonaves lançadas pela Terra e de cratera da Lua e solo de Marte; palestra com o tema Museus como núcleos culturais; exposição "A ciência do solo e seu papel social e ambiental"; ação educativa com o Clube de Astronomia Carl Sagan e Projeto X; exibição de filme e workshop "Plano Museológico, um desafio sempre atual dos museus".

No José Antônio Pereira, semana tem palestra "Museus como núcleos culturais"; apresentações culturais com Lenilde Ramos, Grupo de Dança Indígena Siputrena e projeto Asas do Futuro com balé e roda de capoeira; visita mediada e workshop.

No Marco, haverá temporada de exposição com quatro mostras, ação educativa, palestra com professores de arte sobre a Política Nacional de Educação Museal, visita mediada e oficina de artes plásticas com artistas do acervo.

O MIS oferece palestra; oficina de fotografia com celular, exibicação de filme Tradições Indígenas; palestra e oficina sobre tradições quilombolas e workshop.

Museu das Culturas Dom Bosco tem feira de artesanato indígena das etnias bororo, terena e kadiwéu; palestras, vídeos e manuseio de réplicas e visitas mediadas; palestra sobre grafismo e etnodesign, workshop e mesa redonda.

Já o Museu de História da Medicina terá exibição de filme sobre a história da Academia de Medicina de Mato Grosso do Sul; exposição de fotos pelo Acadêmico Dr. Radi Jaffar e palestra com o tema "A Medicina ontem e hoje - Humanização da Medicina".

Programação completa, com datas, horários e endereços está disponível no site da 17ª Semana Nacional de Museus.