Estação Música e gastronomia estão na programação do Estação Campo Grande desta quarta

As quartas-feiras na Esplanada Ferroviária estão mais cheias de luzes, cores e sabores com o projeto Estação Campo Grande. Hoje (21), o Estação segue com apresentações musicais, palco aberto ao público e variedade de quitutes da gastronomia regional.

O evento começa às 18 horas e, especialmente nesta edição, a entrada será pela antiga bilheteria, na sede da Associação dos Ferroviários, Aposentados, Pensionistas, Demitidos e Idosos (Afapedi), que apoia a realização do projeto. O cantor Nando Sanchik e Davi Buq são atrações confirmadas para a noite desta quarta-feira.

Quem quiser aproveitar o evento para degustar algo diferente, não pode deixar de experimentar o arroz carreteiro com cupim, pipoca gourmet, além de doces de mamão, abóbora e banana.

Artesanato à base de madeira e outras peças também estarão expostas no evento. Suzamar Alves, gestora do espaço reitera a importância do projeto para a valorização da história da Esplanada Ferroviária. “Não podemos deixar de frisar que a proposta do Estação Campo Grande é de resgatar e valorizar a história da ferrovia. Nesta edição faremos toda a estrutura no corredor, ao lado do vagão”, destacou.

Vale lembrar que o projeto oferece o palco para apresentações espontâneas de música, dança e declamação de poesias. A próxima edição do Estação Campo Grande está prevista para o dia 5 de dezembro.