Acidente Músico morre em acidente de moto Vítima bateu a motocicleta em um carro modelo Land Rover

Vítima morreu na UPA Foto: Divulgação

O músico Mario Fonseca Junior, de 40 anos, morreu na noite de ontem (8) ao bater em um carro modelo Land Rover, o acidente aconteceu na Avenida Consul Assaf Trad. De acordo com a polícia que esteve no local a vítima atingiu o carro no momento em que ele fazia uma conversão. Conforme o boletim de ocorrência Mario bateu na lateral esquerda do automóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento do Nova Bahia (UPA), mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento do Centro.