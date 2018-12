Lançamentos Músicos regionais se juntam e lançam single ‘Hoje Ela Vem Me Visitar’ Show de lançamento do single será hoje, a partir das 19h na Brava

Ensaios de estúdio resultaram na amizade entre os integrantes da banda de rock instrumental VideoSonic e o músico Fillipe Saldanha, conhecido como Sal, que é vocalista da psicodélica Codinome Winchester. No fim de novembro a parceria entre os músicos é selada com o lançamento nas plataformas digitais do single “Hoje Ela Vem Me Visitar”. Nesta sexta-feira (7) será feito o show de lançamento do single, com entrada gratuita, à partir das 19h na Brava.

Tudo começou quando o VideoSonic começou a ensaiar no Estúdio Sal, que pertencia ao vocalista da Codinome Winchester. Dos ensaios, Sal chegou a participar da produção e gravação do primeiro álbum do VideoSonic, intitulado “Void Interaction”.

“Desenvolvemos uma relação forte de amizade e criatividade. Nos ensaios costumávamos tocar um tema que o Tom (guitarrista) trouxe e convidamos o Sal para colocar letra e voz. Ele participou de alguns shows cantando essa música até amadurecermos bem a ideia, então resolvemos gravá-la”, conta o baterista do VideoSonic, Gilfranco Alves.

Sal se sentiu lisonjeado com o convite e aceitou logo de cara. “Fiquei muito feliz, pois já conhecia a banda há algum tempo e gosto muito do som. Sou amigo deles desde que se tornaram meus clientes, tanto que depois que me mudei para São Paulo eles passaram a gerir o Estúdio Sal”, afirma o vocalista.

Parceria regional

As possibilidades artísticas e comerciais quando músicos se juntam se multiplicam, então diversas parcerias vão acontecendo naturalmente. O VideoSonic sempre buscou estabelecer momentos de troca com os artistas locais, especialmente nos últimos tempos, já que a categoria encontra muitas dificuldades em função da falta de políticas públicas de incentivo.

“As parcerias são importantes para a música em geral e mais do que nunca precisamos no unir porque se faz necessário esse movimento para a valorização da nossa cultura”, reflete Gil. “Sempre tivemos grandes artistas em Mato Grosso do Sul e hoje continuamos a produzir música de grande qualidade. Para nós, as parcerias significam, sobretudo, uma possibilidade de troca e evolução”, completa.

Dessa junção nasceu o single “Hoje Ela Vem Me Visitar”, que fala de um sentimento de angústia e em um clima de mistério cria dúvidas sobre quem poderá vir visitar a personagem. “Talvez seja alguém importante, talvez a lua... Quem sabe?”, brinca Gil.

O VideoSonic também está com um EP gravado e pronto para ser lançado no próximo ano.

