Na Ã¡rea do Direito, UCDB oferece cinco cursos de pÃ³s-graduaÃ§Ã£o este ano

UCDB Na área do Direito, UCDB oferece cinco cursos de pós-graduação este ano

Cinco opções de cursos de Pós-Graduação em Direito são oferecidas pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) neste ano. As especializações abordam os seguintes temas: “Direito do Trabalho e Processo do Trabalho”, “Direito Empresarial”, “Direito Previdenciário e Assistência Social”, “Direito Processual Civil” e “Mediação de Conflitos”.

Todos os cursos estão com inscrições abertas e os interessados podem se cadastrar por meio do site da Católica, basta clicar aqui. As aulas da especialização em Direito Processual Civil serão realizadas quinzenalmente, às sextas-feiras, das 18h45 às 22h, e aos sábados, das 7h45 às 12h30. Já para os demais cursos as aulas também serão a cada quinze dias, porém nos seguintes horários: na sexta-feira, das 19h às 22h20 e, no sábado, das 7h às 13h20. Os cursos serão ministrados na UCDB Centro — Rua Barão do Rio Branco, número 1811.

Direito do Trabalho e Processo do Trabalho

Coordenada pelo professor Maucir Pauletti, a especialização traz 15 disciplinas com um total de 360 horas/aula. Ao todo, são 30 vagas disponíveis e o objetivo da especialização é possibilitar aos operadores do Direito do Trabalho, o conhecimento das normas e técnicas mais avançadas aplicáveis ao exercício da atividade. Para mais informações sobre o curso, clique aqui.

Direito Empresarial

Com 444 horas/aula, o curso pretende capacitar o bacharel em Direito para solucionar problemas relacionados ao cotidiano da atividade empresarial, além de proporcionar ao participante o desenvolvimento de uma visão crítica da área. A especialização é coordenada pelo professor Luiz André de Carvalho Macena e inclui 16 disciplinas, ao todo, são 30 vagas disponíveis. Clique aqui para saber mais detalhes sobre a pós-graduação.

Direito Previdenciário e Assistência Social

Voltado para docentes do ensino jurídico e também para operadores do Direito do Trabalho, o intuito da especialização é instruir o aluno a respeito das normas e técnicas mais avançadas sobre a previdência pública e privada que são aplicáveis ao exercício da atividade jurídica. São 30 vagas disponíveis e o curso possui 360 horas/aula, a coordenação será feita pelo professor Maucir Pauletti. Para obter mais informações sobre a especialização, clique aqui.

Direito Processual Civil

Com disciplinas como “Conciliação e Mediação” e “Precedente Judicial”, o curso traz 360 horas/aula e tem o intuito de possibilitar aos interessados uma visão abrangente e atualizada do Direito Processual Civil. São 30 vagas disponíveis e o curso é coordenado pela professor Me. Luiz Henrique Volpe Camargo. Clique aqui para ter acesso a mais detalhes da especialização.

Mediação de Conflitos

Coordenada pela professora Dra. Elaine Cler Alexandre Dos Santos, a especialização oferece aos participantes um estudo aprofundado a respeito das técnicas e formas de mediação para a solução de conflitos tanto extrajudiciais, quanto judiciais. Além de ser voltado para profissionais da área jurídica, o curso também pode ser feito por administradores, psicólogos e assistentes sociais. Ao todo, a pós-graduação possui 360 horas/aula. Saiba mais ao clicar aqui.